Rimini. Parere favorevole della terza Commissione consiliare all’ampliamento dello stabilimento Arca di via Varisco

La terza commissione consiliare ha infatti dato parere favorevole al progetto presentato dalla società proponente per la realizzazione dell’ampliamento del fabbricato, già adibito all’esercizio di commercio alimentare all’ingrosso.

La società Arca spa è presente da anni nel Comune di Rimini dove possiede due insediamenti: una struttura “storica” nella zona nord di Rimini in via Crimea e il fabbricato oggetto dell’intervento sito in via Varisco. L’ampliamento di quest’ultimo insediamento si rende ora necessario per dare una più strutturata risposta ai clienti presenti nella zona fra Rimini e Riccione costituita in particolare gestori di alberghi, ristoranti e bar, portando la superficie del fabbricato a circa 3.600 mq di superficie. Una possibilità che ora si presenta al vaglio del Consiglio comunale grazie alle numerose disposizioni della normativa urbanistica regionale che riconoscono espressamente di interesse pubblico l’insediamento, l’ampliamento, la ristrutturazione, il frazionamento, di insediamenti produttivi, e in particolar modo di quelli che presentano un elevato grado di innovazione e di specializzazione.

La proposta progettuale, in estrema sintesi, prevede che la struttura esistente possa essere ampliata di ulteriori 3031 mq. di superfici con destinazione commercio all’ingrosso.

La convenzione che sarà stipulata tra Comune di Rimini e proprietà, oltre agli oneri di urbanizzazione, primaria e secondaria, e ai contributi di legge, sia sul costo di costruzione che straordinario, prevede la realizzazione e cessione gratuita al Comune di Rimini di un’area di 1.830,87 mq. Su tale area il soggetto attuatore si impegnerà a realizzare e a cedere, garantita da una fidejussione e in accordo con l’amministrazione comunale, sia l’area a verde pubblico attrezzato di 757,56 mq, sia un parcheggio pubblico, per una superficie di 1.073,22 mq.