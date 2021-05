Rimini. PARLA CON LEI dialoghi con le autrici. Sapienza contro violenza | 7ª edizione maggio 2021

RIMINI, 3 MAGGIO 2021

PARLA CON LEI dialoghi con le autrici. Sapienza contro violenza | 7ª edizione maggio 2021

Siamo tornate. Dopo un anno di assenza a causa della pandemia, torna la rassegna del Coordinamento Donne Rimini onlus “Parla con lei. Sapienza contro violenza” giunta alla settima edizione. “Parla con lei” è un momento di incontro e di apprendimento, per approfondire alcune delle tematiche più urgenti che toccano l’universo femminile, e di conseguenza anche quello maschile, cioè tutti noi.

Partiamo come sempre da un libro, e dialoghiamo, con lo scopo di rispondere alla crescente violenza contro le donne con la conoscenza, la sapienza appunto. Interlocutrici, ma anche interlocutori, sono autrici e autori che ci hanno incuriosito, interessato, insegnato, stimolato nel corso di questi mesi, attraverso pagine di volumi che portiamo all’interesse della città.

Anzi, quest’anno, visto che la situazione ci costringe a organizzare incontri online, il nostro auditorium si allarga a tutti coloro che vorranno collegarsi su Zoom, attraverso la nostra pagina Facebook e quella di Rompi il Silenzio. Naturalmente gli incontri sono gratuiti.

Questa settima edizione ha ottenuto il sostegno della Regione Emilia-Romagna previsto dal bando “Contributi a sostegno di progetti rivolti alla promozione e conseguimento delle pari opportunità e al contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere per l’anno 2020. (L.R. 6/2014 “Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere”, art. 8 bis)”, pubblicato da Regione Emilia-Romagna, Assessorato al Bilancio, Riordino Istituzionale, Risorse Umane e Pari Opportunità. Delibera n. 1861 del 4/11/2019 – Determina n. 2631 del 17/02/2020 DPG/2020/2927 ed è realizzata in collaborazione con Rompi il Silenzio. Si ringrazia l’associazione Dire Uomo per il supporto tecnico.

IL PROGRAMMA

Venerdì 7 maggio 2021 • ore 18

Vera Gheno, in dialogo con Lorenzo Gasparrini

presenta Femminili singolari. Il femminismo è nelle parole, Effequ, 2019

Introduce Giulia Palloni

Venerdì 14 maggio 2021 • ore 18

Giuliana Sgrena, in dialogo con Oriana Maroni

presenta Manifesto per la verità, Il Saggiatore, 2019

Introduce Vera Bessone

Venerdì 28 maggio 2021 • ore 18

Giorgia Serughetti, in dialogo con Thomas Casadei

presenta Uomini che pagano le donne, Ediesse, 2019

Introduce Ilaria Raimondi

