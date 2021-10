Rimini. Parte anche a Rimini dal 25 ottobre la somministrazione del vaccino antinfluenzale

Condividi l'articolo









Parte anche a Rimini dal 25 ottobre la somministrazione del vaccino antinfluenzale. Ampia la platea di quanti potranno riceverli per primi. Si va dagli ultrasessantacinquenni con o senza patologie croniche, ai soggetti ad alto rischio di tutte le età, per condizione patologica, fisiologica (gravidanza) o esposizione lavorativa (medici, operatori sanitari e socio sanitari, volontari del settore sanitario/sociosanitario), addetti ai servizi essenziali (insegnanti, forze dell’ordine, addetti al trasporto pubblico) donatori di sangue, personale degli allevamenti e dei macelli. Per tutti questi la vaccinazione sarà gratuita.