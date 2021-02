Più di 90 donne hanno firmato un appello rivolto alle cittadine e ai cittadini di Rimini in vista delle prossime elezioni amministrative: “per dire forte e chiaro che la messa a disposizione di Emma Petitti per la candidatura a sindaco del Comune di Rimini è una grande notizia per la città e un’opportunità da non perdere, che può portare valore aggiunto al territorio”, spiega una nota delle prime firmatarie dell’iniziativa “Io sto con Emma”, una raccolta firma aperta sia a uomini che a donne.