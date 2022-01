Rimini. Pascià e Guenda chiusi per 5 giorni

Condividi l'articolo

Il Pascià, storica discoteca, chiusa per cinque giorni, così come il Guenda, locale della Vecchia Pescheria a Rimini. Una festa danzante abusiva a palazzo Guidi a Sant’Ermete, sospesa con relativa contravvenzione all’organizzatore della serata risultato anche il responsabile del catering. Sono gli interventi più significativi della serata di controlli del secondo Capodanno in tempo di pandemia, che dalle prime ore della serata del 31 dicembre alle 6 di ieri, ha visti impegnati centinaia tra uomini e donne di tutte le forze dell’ordine della provincia: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia locale.