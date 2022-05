Rimini. Passa col rosso, tragedia sfiorata

Condividi l'articolo

Non è esagerato dire che ‘ha visto la morte in faccia’. Era sufficiente una frazione di secondo in più, e quel motociclista in sella a uno scooter sarebbe stato vittima, molto probabilmente, di un incidente dai risvolti tragici. Succede l’11 maggio, a Rimini, quando un automobilista alla guida di una vettura bianca sfreccia lungo l’incrocio tra via Chiabrera e via Satta ignorando completamente il semaforo rosso ed evitando per un istante di investire un uomo in Vespa regolarmente in transito – in linea perpendicolare rispetto alla sua direzione – che a un certo punto lo guarda, incredulo. Un attimo di differenza, e lo scuterista sarebbe stato centrato in pieno, con conseguenze verosimilmente drammatiche. La scena è stata ripresa dalle telecamere in strada della Polizia Locale, che hanno fotografato l’intera dinamica dei fatti restituendo il filmato di uno schianto appena scampato che ha destato non poca sorpresa anche tra gli agenti.

Un episodio fortunatamente andato a ‘buon fine’ che testimonia il numero ancora troppo elevato di infrazioni semaforiche che, nonostante il crescente numero di impianti di videosorveglianza, faticano a diminuire.

Da gennaio 2022, i passaggi con il rosso registrati dagli occhi elettronici del sistema di rivelazione automatico sono stati 4.880, cifra più o meno in linea con le numerose violazioni del 2021, ben 16.344, già in crescita rispetto al 2020 (9.517 infrazioni, nonostante il lockdown) e rispetto al 2019 (8.693, quando gli incroci sottoposti a controllo erano cinque).