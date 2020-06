Viserba, entro la fine di questo mese, sarà riconsegnato a RFI il progetto definitivo. I lavori, che inizieranno a ottobre, prevedono un altro sottopasso dedicato esclusivamente al passaggio ciclopedonale. L’intervento, che per dimensioni e complessità comporterà per alcuni mesi l’interruzione dei collegamenti ferroviari tra le stazioni di Viserba e Rimini sulla linea Rimini-Ravenna, per il restante tratto funzionerà regolarmente. L’importo complessivo dell’opera è di 9 milioni di euro.