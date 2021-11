Rimini. Pasticciere rapinato e preso a pugni in faccia da due minori, fra cui una ragazzina

Condividi l'articolo









17 anni lui, 15 anni lei: questa l’età della coppia di baby ladri originari del Maghreb, che per sfuggire all’arresto non ha esitato a colpire con un pugno in faccia il derubato, il dipendente di un laboratorio di pasticceria. Azione che al ragazzo, proveniente dalla Tunisia ed autore materiale dell’aggressione, è costata l’arresto con l’accusa di rapina in concorso. Ora è rinchiuso, su disposizione della Procura della Repubblica del Tribunale dei Minori nel centro di prima accoglienza (l’ex carcere minorile del Pratello) di Bologna. La ragazzina, invece, originaria dell’Algeria, che abita a Rimini, è stata indagata a piede libero ed immediatamente riaffidata alla madre.