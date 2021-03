Rimini. Pasto tranquillamente seduti ai tavoli: interviene la polizia

Si comunica che il personale della Polizia di Stato della Questura di Rimini, nell’ambito di mirati servizi specifici della Squadra Amministrativa disposti dal Questore, finalizzati al rispetto delle norme che riguardano la sicurezza pubblica, specificatamente di quelle che sono le vigenti disposizioni sul contenimento dell’emergenza COVID-19, ha vigilato sul regolare svolgimento dell’attività degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi.

Nella circostanza, durante un controllo ad un ristorante della zona mare di San Giuliano, è stata rilevata la presenza di diversi avventori, seduti ai tavoli, intenti a consumare il pranzo in forza a dei contratti stipulati con il ristoratore per il servizio di mensa.

Al termine degli accertamenti presso gli uffici competenti, sono state accertate alcune violazioni amministrative alla normativa covid per il ristoratore, in quanto n. 5 contratti, di cui due stipulati con dei liberi professionisti, risultavano privi del connotato indefettibile del servizio di mensa, rappresentato dalla ristorazione collettiva, requisito essenziale per assicurare in deroga il servizio di mensa all’interno dei pubblici esercizi.

Inoltre sono stati sanzionati n. 5 avventori che, eludendo le norme vigenti con dei contratti per il servizio di mensa che non potevano essere stipulati, consumavano il pasto tranquillamente seduti ai tavoli.