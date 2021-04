Rimini. Patronati contro il presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi

Patronati contro il presidente della Provincia di Rimini, Rizier Santi, otto accusa per una frase pubblicata sul suo profilo Facebook. “Non sono un lamentone ma che non ci sia modo di mettersi in contatto coi patronati mi sembra un disservizio importante” ha scritto. Pronta la replica: “In questo ultimo anno – ricorda Cst Uil Rimini – hanno svolto una mole di attività enorme assistendo tutti i cittadini, sia per le pratiche tradizionali che per le varie richieste di sostegno economico. Ribadiamo questo concetto, non ce ne sarebbe bisogno se prima di parlare tutti verificassero se il cervello è collegato, ma così non è”.