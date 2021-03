In data odierna alle 15.24 i vigili del fuoco di Rimini sono intervenuti per soccorso di un ciclista infortunato in ambiente impervio boschivo in località Saiano (Rimini). La squadra SAF (soccorso Speleo Alpino Fluviale) del Comando di Rimini e la squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Novafeltria, hanno collaborato con il 118 e il Soccorso Alpino. Il ferito è stato soccorso e trasportato mediante l’elimedica alla struttura sanitaria.