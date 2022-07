Rimini. Paura in mare: anziano e bimbo rischiano di affogare

Paura ieri mattina per un bambino e un anziano in acqua. I due hanno cominciato ad annaspare tra le onde alte provando invano a tornare a riva, anche a causa della corrente. Immediato l’intervento col moscone del salvataggio che ha subito soccorso l’11enne e letteralmente issato a bordo il 70enne. Operazione conclusa per il meglio, ma il duo ha davvero rischiato tanto: ancora qualche minuto e avrebbero finito per affogare. Il consiglio è quello di fare attenzione e non andare troppo a largo, soprattutto quando il mare non lo consente.