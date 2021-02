Paura nell’area verde di via Panzini per la presenza di alcuni bocconi sospetti. Temendo che si potesse trattare di esche avvelenate sono state allertate le Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente che arrivate sul posto hanno recuperato diverse polpette tra l’erba del parco. Il materiale è stato inviato al laboratorio per capire se si tratti di bocconi avvelenati e, nel frattempo. Le Guardie Ecozoofile invitano i proprietari dei cani a porre la massima attenzione.