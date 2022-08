Rimini. Paura sulle Dolomiti bellunesi per un alpinista riminese

Condividi l'articolo

Paura sulle Dolomiti bellunesi per un alpinista riminese. Il 30enne, insieme a un compagno, dopo una notte passata in un bivacco in parete si trovava lungo la via Solleder – Lettenbauer sul monte Civetta quando ha perso un appiglio ed è caduto per una dozzina di metri sbattendo sulla roccia mentre il compagno tratteneva la corda.Sul posto il Soccorso Alpino con l’elisoccorso che è riuscito a recuperare i due alpinisti. Il riminese è finito in ospedale con diversi traumi ma per fortuna potrà raccontarla.