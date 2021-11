Rimini. Pauroso incidente: ciclista 18enne in gravi condizioni al Bufalini

Condividi l'articolo

18enne trasportata al “Bufalini” di Cesena in eliambulanza a causa delle gravi lesioni riportate in un sinistro verificatosi intorno alle 18.30 in viale Grazie Verenin a Viserba dove, secondo le prime ricostruzioni, due veicoli sono venuti a collisione a causa di una mancata precedenza. La giovane di origini nordafricane stava pedalando in sella alla bici sulla pista ciclabile che costeggia la strada ed è stata scaraventata a terra. Sul posto l’ambulanza e auto medicalizzata, poi la vittima in gravi condizioni è stata trasportata d’urgenza al Bufalini. Sul posto, per gli accertamenti di rito la polizia Municipale.