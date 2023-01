Rimini. Pauroso incidente in A14, vittime incastrate fra le lamiere

Condividi l'articolo

Incidente in A14 con una vettura che ha perso il controllo andando a volare fuori strada e i due occupanti rimasti incastrati tra le lamiere. E’ accaduto attorno alle 8 tra i caselli di Valle del Rubicone e Rimini nord, in direzione di Ancona. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Cesena e una squadra da Savignano col personale del 115 che ha provveduto a liberare dalle lamiere i due occupanti per poi affidarli ai sanitari del 118. Le vittime non sarebbero in pericolo di vita. Non si sono segnalati disagi alla circolazione.