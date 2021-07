Rimini. Pauroso scontro tra scooter: ad avere la peggio una bambina di 9 anni e un anziano entrambi trasportati al “Bufalini”

Condividi l'articolo









Grave incidente tra scooter sulla Statale 16 Adriatica di fronte al distributore dell’Eni di via Popilia. Coinvolte tre persone di cui 2 in gravi condizioni. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, tre ambulanze e l’auto medicalizzata, ed è stato fatto alzare anche l’elicottero da Ravenna. I feriti più gravi sono un anziano e una bambina di 9 anni, sono stati entrambi trasportati d’urgenza al “Bufalini” di Cesena. Sulla Statale si sono registrati forti rallentamenti in entrambe le direzioni per permettere ai soccorsi di intervenire.