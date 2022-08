Rimini. Pd, Camera: elezione sicura per Gnassi

Condividi l'articolo

Il territorio di Rimini sarà rappresentato da Andrea Gnassi, ex sindaco di Rimini, che sarà capolista nel listino proporzionale e candidato nel collegio uninominale della Camera (che coincide con il territorio della provincia di Rimini). Una elezione sicura per Gnassi. Se non vince nel collegio viene recuperato con il proporzionale. Il Pd di Rimini aveva avanzato anche la candidatura di Emma Petitti oltre a quella di Gnassi. La segreteria nazionale ha valutato che non vi erano le condizioni per due eletti del territorio di Rimini tenendo conto la riduzione dei parlamentari e l’attuale situazione che non vedeva in questa legislatura nessun parlamentare di Rimini.