Rimini. Pedopornografia: indagati operaio e libero professionista

Operaio e libero professionista residenti nell’entroterra: sono loro i due riminesi coinvolti in “Revelatum”, inchiesta sulla pedopornografia on line condotta dalla Procura della Repubblica di Bari. Ottanta le persone indagate in tutta Italia: otto quelle finite in galera, 67 le perquisizioni con relativi sequestri eseguiti. A casa del 30enne e dell’uomo di 54, su mandato dei pubblici ministeri la Polizia postale di Rimini ha sequestrato computer, smartphone, hard disk dove hanno trovato una parte dei 500 terabite ovvero milioni di immagini raccapriccianti scambiati tra i pedofili. Fra cui anche video e immagini di sevizie subite da bambini di neanche un anno. A mettere in moto gli investigatori pugliesi del Web nel 2020 una segnalazione anonima sulla presenza di materiale pedopornografico all’interno di un cloud. L’indagine, durata un anno e mezzo, è stata curata dalla Polizia postale di Foggia e Bari con il coordinamento del Servizio polizia postale e delle comunicazioni e del Centro nazionale di contrasto alla pedopornografia online, sotto la direzione della Direzione distrettuale antimafia di Bari.