RIMINI. “Pensieri fantastici e dove trovarli: nella testa dei bambini!”: martedì 22 febbraio l’appuntamento del Centro per le famiglie

Ospiti la poetessa Silvia Vecchini e la ricercatrice di UniMilano Bicocca Giulia Schiavone.

Lo stupore, la spiritualità e la meraviglia sono un motore eccezionale di apprendimento, un potente antidoto all’ansia e un fattore protettivo per la vita. Sarà questo il tema del prossimo incontro on line promosso dal Centro per le famiglie del Comune di Rimini e dedicato allo sviluppo e alla crescita nelle bambine e nei bambini da 3 a 10 anni.

L’appuntamento è in programma martedì 22 febbraio alle ore 20.45, on-line sulla piattaforma gratuita CiscoWebEx, e vedrà come ospiti Silvia Vecchini scrittrice, saggista e poetessa e Giulia Schiavone pedagogista, ricercatrice presso UniBicocca Milano che faranno approfondimenti teorici, pratici e risponderanno alle domande. Imparare ad educare attraverso la meraviglia mette le basi per una relazione dialogica efficace e duratura e aiuta a sintonizzare con la relazione emotiva che i bambini intrecciano con il mondo, nelle connessioni empatiche che sono capaci di costruire e manutenere, sta la capacità di rapportarsi con esso, comprese le frustrazioni, le paure e le fatiche.

L’incontro fa parte di un percorso fatto di serate di approfondimento, gruppi di parola, consulenze che il Centro per le famiglie ha messo a punto per affiancare gli adulti che, in questo particolare momento storico, hanno bisogno di nuovi modelli educativi e relazionali per accompagnare i bambini a crescere.

La serata è gratuita e senza iscrizione e sarà on-line sulla piattaforma gratuita CiscoWebEx, a questo link

e in streaming sulla pagina Facebook del Centro per le Famiglie, dove rimarrà a disposizione anche successivamente.