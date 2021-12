Rimini. Pensionato grida alla truffa: cercava lavoro, costretto a sborsare 5mila euro

Condividi l'articolo

Anziano pensionato, per arrivare alla fine del mese è costretto ad andare alla ricerca di un lavoro. E lo trova come rappresentante. La ditta che lo assume, però – ma solo in un secondo tempo capirà di essere stato raggirato – gli fa acquistare con l’inganno (stando alla sua denuncia) dopo aver sottoscritto un corposo finanziamento, il kit di cui deve proporre la vendita: un materasso cui sono abbinati due guanciali omaggio. Sarà dunque ora la Procura della Repubblica di Rimini, a stabilire se l’uomo è stato vittima di una truffa o meno, come sostiene nell’esposto depositato in tribunale.