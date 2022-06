Dramma in spiaggia a Rivabella dove un pensionato di 87 anni che stava ammirando le frecce tricolori si è sentito male e si è accasciato in acqua. Nonostante la tempestività dei soccorsi per l’uomo purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul posto la capitaneria di porto per i rilievi di rito.