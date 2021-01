Rimini. Per entrare allo stadio Bonaccini vuole il passaporto vaccinale

Stefano Bonaccini ‘lancia’ il passaporto vaccinale per permettere nei prossimi mesi l’ingresso alle manifestazioni sportive (e non solo): in pratica accesso consentito solo a chi dimostra di avere fatto tutte le vaccinazioni al Covid. “E’ bene che nei prossimi giorni e le prossime settimane ne discutiamo in conferenza Stato-Regioni insieme agli esperti”, ha detto il presidente dell’Emilia-Romagna e della stessa Stato-Regioni durante una intervista a “Sport club”, su È tv. “C’e’ chi propone il cosiddetto passaporto vaccinale: se dimostro che sono stato vaccinato posso entrare in quei luoghi dove anche se sono insieme ad altri nessuno rischia di contagiarsi”.