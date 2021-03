“Usciamo dalla logica per cui il Carroccio da Forlì convoca il centro destra di Rimini e tutti i partiti rispondono presente. Non funziona”. Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia motiva così l’assenza, venerdì sera, alla riunione convocata da Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, per parlare di elezioni amministrative, programmi, possibili candidati.