Tavares, 32enne di origine capoverdiana, attualmente in carcere, è stato condannato dalla Corte di appello a 15 anni, cinque mesi e 20 giorni per l’aggressione con l’acido a Jessica Notaro del 10 gennaio 2017 e per stalking. Pendente il ricorso in Cassazione, la Procura generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dai suoi legali.