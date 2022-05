Rimini. Per l’accoltellatore del bus niente processo: non è capace di intendere e volere

Duula Somane, il soggetto che l’11 settembre del 2021 ha accoltellato quattro persone e un bambino finirà probabilmente in una stanza protetta ovvero una Residenza sanitaria per l’esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Secondo le perizie il clandestino somalo quel giorno era “in una fase di scompenso psicotico che ne escludeva le capacità di intendere e di volere”. Alla Procura non resta ora che chiedere il non doversi procedere per la comprovata incapacità di intendere di volere.