Rimini. Per non pagare la parcella denuncia l’avvocato per truffa

Per non pagare la parcella denuncia il legale per truffa. L’avvocato è stato coinvolto in questa incredibile vicenda quando riceve mandato da parte di un ambulante riminese di intentare causa al Comune per essere inciampato nelle radici di un albero. La causa non finisce però con l’esito desiderato dal querelante. Il lavoro tuttavia è stato svolto e il legale presenta una parcella da 1.700 euro. La risposta dell’ambulante non lascia margini interpretativi: “Io non le do un euro perché l’ho già pagata”. Lo step successivo è stato quello di sporgere denuncia per truffa contro l’avvocato, non prima d’aver confezionato un falso bonifico che deve essere stato letto come una “prova inequivocabile della colpevolezza” dalla Procura visto che ha emesso il decreto penale di condanna contro cui ha presentato, vincendolo, il ricorso l’avvocato della vittima. Ora l’ambulante quasi certamente si troverà a sua volta sul banco degli imputati per rispondere del reato di calunnia.