Rimini. Perde la vita durante il bagno in mare

Turista 81enne ha perso la vita durante il bagno in mare davanti al Bagno 49. Ad intervenire è stato il salvataggio che, accortosi della situazione ha portato l’uomo a riva per iniziare le manovre di rianimazione. Immediatamente accorso il 118 purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sulla spiaggia, per gli accertamenti di rito, è intervenuta la Capitaneria di Porto.