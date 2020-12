Un operaio ha perso la vita rimandendo schiacciato dalla propria auto, in località Cà Baldano di Maiolo (Valmarecchia) dove l’uomo si era recato per consegnare ai residenti degli avvisi sulla prossima interruzione di energia elettrica per dei lavori. La vittima era scesa dall’auto quando, improvvisamente, il mezzo si è messo in movimento lungo la strada in pendenza ed è stato travolto e ucciso nel tentativo di bloccarla.