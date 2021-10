Rimini. Periscopio 2 “Comici durante il colera”

Condividi l'articolo









Periscopio 2 “Comici durante il colera”

Il 21 ottobre inizia il nuovo progetto dell’associazione Impronta

(Rimini, 18 ottobre 2021) – L’associazione Impronta aps, affiliata ad Acli Arte e Spettacolo Rimini, tramite le proprie attività fornisce alle persone fragili una occasione per avvicinarsi al linguaggio multimediale, al fine di favorire la nascita di nuove competenze comunicative.

Con il progetto Periscopio 2 “Comici durante il colera”, il gruppo Impronta vuole promuovere il benessere di queste persone attraverso interventi di sostegno finalizzati alla inclusione e alla partecipazione alla vita socio-culturale della città.

Per realizzare tutto questo si è scelto di adottare il Periscopio, uno strumento che permette a chi lo utilizza di scoprire qualcosa di nuovo, oltre i propri orizzonti e i propri limiti, aprendosi a nuove possibilità e nuove contaminazioni.

Il percorso del progetto avrà inizio a partire da giovedì 21 ottobre per una durata di 180 ore.

Si svolgerà sia in modalità da remoto sia in presenza presso la sede dei partner.

Il progetto prevede la realizzazione di video documenti i cui contenuti mostrano le prospettive e le soluzioni suggerite per il superamento dell’attuale fase di emergenza, con l’obiettivo, per le persone partecipanti, di alzare il proprio livello di crescita, come singolo e come gruppo.

Il progetto nasce in collaborazione con il Comune di Rimini, la Fondazione Enaip Forlì-Cesena, la Cooperativa sociale Akkanto di Santarcangelo di Romagna, la Cooperativa sociale L’Aquilone di S. Mauro Pascoli, la Cooperativa sociale La Goccia di Villa Verucchio.

Per visionare alcuni dei video realizzati nelle fasi precedenti del progetto: https://www.gruppoimpronta.com/progetto-periscopio

Contenuti delle attività:

Le attività avranno come contenuti le strategie di coping e vissuto emotivo del singolo e del sottogruppo messe in campo per affrontare l’emergenza.

Percezione delle proprie abilità, abilità del vivere quotidiano, interessi, attitudini.

Raccolta e comunicazione all’esterno di buone prassi messe in atto durante la pandemia.

Modalità operativa:

Incontri on line di raccolta documentazione tramite intervista e racconto.

Utilizzo di attrezzature professionali in sedi dislocate.

Incontri in presenza nelle diverse sedi di monitoraggio delle attività.

Realizzazione video finale delle attività svolte per un modello di lavoro nuovo.

Al termine del progetto i destinatari:

Avranno acquisito un avvio alle tecniche di produzione e montaggio video.

Avranno maggiore consapevolezza delle prospettive e delle soluzioni sul proprio stile di vita, sulla propria capacità di ripresa organizzativa in un sistema ancora incerto.

Avranno acquisito competenze sulla strumentazione di ricerca (intervista).

Avranno dato avvio al nuovo modello/prototipo di formazione itinerante.

Promuovere prototipi di azioni multimediali può consentire alla nostra compagnia di comici di accogliersi, incontrarsi, mettere in campo le competenze acquisite per raccontarsi e potenziare quelle abilità utili al loro inserimento sociale in realtà sempre più complesse e in divenire.

Il Progetto Periscopio 2 “Comici durante il colera” ha ricevuto il contributo del Piano di zona per la salute e il benessere sociale PAA 2021 del Distretto di Rimini.

Info: gruppoimpronta@gmail.com sito web: www.gruppoimpronta.com