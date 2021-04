Rimini. Pernottamenti in hotel extralusso: assolto senatore Pagano

Il senatore Nazario Pagano, vicepresidente della Commissione Affari costituzionali e già presidente del consiglio regionale abruzzese, è stato assolto dall’accusa di peculato e da tutti gli altri addebiti per i quali era a processo davanti al Tribunale di Rimini. In particolare, gli venivano contestati pernottamenti in hotel extralusso in diverse località italiane tra le quali Rimini. Pagano è stato assolto per la spesa della cena perché il “fatto non costituisce reato” e per “tutti i restanti reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste”. La tesi della difesa era che le spese sostenute fossero inerenti e coerenti con i fini istituzionali dell’allora presidente del Consiglio regionale abruzzese. Il caso esplose nel gennaio 2014, con accuse che coinvolsero a vario titolo anche altri indagati.