Rimini. Perseguita la collega: operatore sanitario si becca 18 mesi per stalking

Aveva iniziato a tempestare la collega sposata, con la quale aveva una relazione clandestina, di messaggi, minacce, pedinamenti, aggressioni fisiche e verbali. Così un operatore sanitario di 43 anni, residente nel Riminese, è stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione, pena sospesa, subordinata ad un percorso riabilitativo, per atti persecutori. I fatti risalgono al 2019 quando tra l’imputato e la donna, anche lei operatrice sanitaria, residente nel Forlivese, era nata una relazione extraconiugale che però la 38enne aveva deciso di troncare. Una scelta che ha portato il riminese a comportamenti sempre più aggressivi, ignorando anche l’ammonimento del questore di Forlì-Cesena: dalla minaccia di togliersi la vita a quella di tagliarle la gola, spararle, fare del male a lei e al marito, di rendere pubblica la loro storia per danneggiarla, inviando messaggi sul telefono, lettere, fotografie di loro insieme e seguendola fin sul posto di lavoro, colpendola anche con uno schiaffo, facendosi trovare nei pressi dell’abitazione della donna. Un incubo che hanno costretto l’operatrice sanitaria a vivere nella paura costante, costretta a cambiare telefono e abitudini. Il dramma si è concluso con la condanna. Entrambi i protagonisti comunque continuano a lavorare come operatori sanitari in Romagna.