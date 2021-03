Rimini. Perseguitato da ragazza 22enne: lui, 40enne non la ama, lei minaccia di bruciargli l’auto

Vicenda singolare sfociata in una denuncia. Protagonista un commerciante quarantenne e una ragazza ventiduenne. Al contrario di quanto si possa pensare la denuncia la ha presentata lui nei confronti di lei. A quanto pare infatti la giovane si sta rendendo protagonista di una vera e propria persecuzione nei confronti dell’uomo. Lo pedina, ronza intorno alla sua macchina, al suo negozio, alla vita della vittima. Avrebbe anche minacciato di bruciare la macchina del commerciante solo perché non la ama e la rifiuta. Il timore dunque è che questo comportamento possa sfociare in atti ancora più gravi. Di certo in questa maniera l’uomo non vive più, da qui la decisione di rivolgersi alle forze dell’ordine.