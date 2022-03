Rimini. Perseguitava collega in corsia: paramedico si becca 8 mesi

Paramedico dipendente dell’Azienda Usl, all’epoca dei fatti contestati in servizio in un ospedale della provincia, accusato di stalking ai danni di un’operatrice socio sanitaria si è beccato otto mesi di reclusione (pena sospesa). Secondo l’accusa l’uomo aveva denigrato, minacciato, infastidito e ingiuriato una “collega” che lo aveva segnalato ai superiori come “fannullone” al punto da provocarle un grave stato d’ansia e indurla a temere per la propria stessa incolumità. La vittima era ormai costretta a guardarsi le spalle per paura di eventuali dispetti ed a cambiare le proprie abitudini. Per esempio parcheggiava l’auto ogni giorno in un luogo diverso e comunque lontano dall’ospedale e cercava di accompagnarsi sempre a qualcuno all’interno del reparto. Le “ritorsioni”, però, avvenivano anche durante il servizio con la minaccia addirittura di manomettere le schede dei pazienti che l’operatrice siglava.