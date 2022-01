Rimini. Pesce rinfrescato con acqua ossigenata: salvati dalla prescrizione

Condividi l'articolo

Otto anni tra indagini e processo ha portato all’assoluzione per avvenuta prescrizione del reato di quattro armatori riminesi, trascinati in giudizio per aver alterato lo stato del pesce appena issato a bordo, usando una miscela composta come componente base dal perossido di idrogeno (ovvero acqua ossigenata). Un procedimento vietato in Italia che serve per mantenere l’immagine di freschezza del pescato come la brillantezza delle squame delle alici ed impedisce agli occhi del pescato di prendere la tipica colorazione rossa per mancanza di ossigeno. Il sequestro di 1.500 chili di pescato, già distribuito in 180 casse di polistirolo piene di ghiaccio, venne eseguito dai Carabinieri e dalla Capitaneria di Rimini sulle banchine di via Destra del porto nell’immediatezza delle feste di Natale, all’alba del 19 dicembre 2013.