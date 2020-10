Rimini. Piano dell’ospedale isolato: positivo si presenta come nulla fosse mettendo tutti a rischio

Mercoledì mattina un intero piano dell’ospedale Infermi è stato chiuso per essere sanificato dopo che un paziente del Centro emostasi e trombosi si è presentato in ambulatorio per un controllo in condizioni di salute chiaramente precarie e dopo avere ammesso di avere effettuato un tampone e di essere in attesa di risposta. Il test ha evidenziato il contagio da Covid-19 e i sanitari hanno deciso per il ricovero in Malattie infettive. In quel momento per fortuna erano presenti solo due operatori sanitari che ovviamente – loro sì! – rispettavano tutti i protocolli di sicurezza. Si può dunque affermare che questa volta è andata bene.