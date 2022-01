Rimini. Piano per salvare il capriolo dell’aeroporto: cane da traccia, chilometri di reti e militari

Piano per salvare il capriolo e farlo uscire dall’area esterna recintata dell’aeroporto Fellini. I volontari del Centro recupero animali selvatici di Modena ci riprovano, dopo i tentativi fatti nei mesi scorsi, in cui a essere liberato era stato solo uno dei due animali rimasti “imprigionati” tra i campi e le piste di atterraggio dello scalo Fellini. Il ritorno del Cras era previsto per il mese di gennaio ma i tempi sono slittati in avanti e adesso si punta a fare partire le operazioni a febbraio. Il piano prevede una decina di volontari con due chilometri di reti in cui si dovrà spingere il capriolo, ma non è una impresa semplice: sia posizionare il materiale nelle ampie aree di intervento, sia indirizzare l’animale affinché sia finalmente preso, chiaramente senza che si faccia alcun male. Sarà anche utilizzato un cane da traccia tenuto al guinzaglio.