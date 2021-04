RIMINI. Piano triennale per la prevenzione della corruzione: si procede alla rotazione del personale nei settori più a rischio

Come è noto, infatti, tra le misure individuate dal Legislatore per prevenire i fenomeni corruttivi riveste particolare rilievo la misura della rotazione ordinaria del personale adibito alle attività a rischio.

In applicazione di tali disposizioni normative il Piano triennale per la prevenzione della corruzione prevede che periodicamente (con periodicità inversamente proporzionale al livello di inquadramento del personale) si proceda a trasferire ad altri incarichi i dipendenti che svolgono attività lavorativa su attività a rischio corruttivo (affidamento dei contratti, erogazione di sovvenzioni e benefici economici, attività di pianificazione urbanistica e di gestione dei procedimenti edilizi, ecc.).

Con la circolare il Segretario generale, che riveste anche il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ha quindi dato esecuzione ad una misura che costituisce una novità del Piano triennale 2021-2023. Infatti, con l’ultimo aggiornamento del Piano, l’Amministrazione ha previsto che anche negli uffici in cui nel tempo si siano verificati avvicendamenti di personale dirigenziale o titolare di posizione organizzativa e per i quali dunque le esigenze di rotazione sono già state soddisfatte, si dovrà procedere alla rotazione del personale di categoria C e D, quando questo abbia raggiunto o superato il periodo di permanenza di 20 anni presso gli uffici che svolgono attività a rischio corruzione.

Quella oggetto della circolare del Segretario generale dell’Ente è dunque una misura di rotazione ordinaria del personale ulteriore ed aggiuntiva rispetto a quelle che sono state adottate e realizzate con i Piani anticorruzione degli anni precedenti.

Si ricorda che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 è pubblicato sul sito Internet dell’amministrazione nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” e che nel Piano stesso sono dettagliatamente contenute le diverse misure di prevenzione approvate per il prossimo triennio e, con riferimento alla misura della rotazione ordinaria, sono illustrati i criteri che vengono seguiti per darne attuazione.