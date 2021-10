Rimini. Piazza Malatesta recintata: ma solo per interventi di stuccatura

Condividi l'articolo









L’area di piazza Malatesta in cui è rovinosamente caduto un uomo di 78 anni, è stata recintata. Secondo l’amministrazione non c’è però alcun nesso con la caduta che ha provocato la rottura delle ossa del collo all’anziano riminese. L’area è stata recintata, fa sapere il Comune, come è accaduto molte volte in questi mesi, perché via via vengono eseguiti i lavori di completamento della piazza. In questo caso, in particolare, si tratterebbe di alcuni interventi di stuccatura e sistemazione dell’impianto idrico.