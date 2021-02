RIMINI. Piazza Malatesta, via Poletti chiusa dalla sera di lunedì 8 febbraio alla mattina di giovedì 11 per completare la posa dei sottoservizi

Proseguono come da cronoprogramma i lavori di riqualificazione e valorizzazione di piazza Malatesta, stralcio del complessivo progetto che porterà alla realizzazione del Museo internazionale Federico Fellini. Per consentire il completamento della posa dei sottoservizi che interessano via Poletti, il tratto dall’incrocio con via Sigismondo e il civico 18 sarà chiuso al transito anche pedonale a partire dalla sera di lunedì 8 febbraio (ore 20) per essere riaperta già nella prima mattinata di giovedì 11 (dalle 6 circa). Considerato l’alta affluenza in quel tratto che collega Piazza Malatesta a piazza Cavour, i lavori sono stati organizzati dai due gestori Heratech e Adriagas in modo tale da ridurre al massimo i tempi di chiusura e quindi limitare l’impatto sull’accessibilità pedonale dell’area.

Nelle giornate di martedì 9 e mercoledì 10 febbraio si procederà al collegamento della nuova condotta del gas e dei relativi allacci, con l’eliminazione della vecchia condotta per poi completare tutti gli allacci e le predisposizioni per gli edifici che si affacciano sul tratto di via Poletti interessato alla chiusura.

Per raggiungere piazza Cavour e via Sigismondo, nei giorni di chiusura sarà possibile per i pedoni utilizzare via Bonsi e via Cairoli.