Rimini. Picchia figlia e la lascia senza mangiare per strapparle i soldi dell’eredità

Emergono nuovi dettagli circa la notizia circolata ieri e pubblicata da giornale di Rimini. L’ha afferrata per i capelli e sbattuta per terra. Ed è arrivata anche a metterle un piede sulla testa, per non farla rialzare. Poi i pedinamenti a scuola e in chiesa. Tutto costellato da continue richieste di soldi. Vittima delle aggressioni fisiche e verbali è stata una ragazzina – all’epoca dei fatti minorenne – costretta persino a restare anche senza cibo e finendo in quello che ormai era diventato un incubo tra le mura domestiche. Rinvio a giudizio per una donna di origini russe di 53 anni accusata di maltrattamenti nei confronti della figlia iniziati quando la ragazzina aveva appena 16 anni. Alla base una ricca eredità di immobili e contanti che il marito dell’imputata aveva deciso di lasciare al 50% ciascuna a moglie e figlia ma, alla morte dell’uomo, si sarebbe scatenata la guerra. La vedova, infatti, non ritenendo giusta la suddivisione dei beni e pretendendo l’intero patrimonio aveva iniziato a rendere un inferno la vita della ragazzina quando questa era ancora minorenne. L’imputata, stando alle indagini portate avanti in seguito dalla Procura, avrebbe infatti dato vita a una sorta di piano per spingere la ragazzina a cedere quella quota di eredità che il padre le aveva lasciato, una volta deceduto. La donna all’insaputa della ragazzina si era persino presentata al medico di famiglia per fissare degli appuntamenti a nome della giovane presso uno psichiatra per poi sostenere che la figlia aveva dei problemi mentali. Fatto sta che dopo la denuncia il gip ha deciso di rinviare a giudizio la 53enne con le accuse di maltrattamenti in famiglia.