Rimini. Picchia gli operatori del 118 che stanno salvando la vita al compagno

In hotel di Miramare è avvenuto uno spiacevole episodio sabato scorso. Una donna è tornata in albergo completamente ubriaca, mentre il suo fidanzato subiva un malore e veniva soccorso dal personale del 118. Invece di essere grata agli infermieri per l’aiuto prestato, la donna li ha aggrediti. La situazione si è ripetuta anche con i poliziotti, che hanno dovuto arrestarla per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Il gestore dell’hotel ha chiamato la polizia, dopo aver notato la presenza della donna violenta e agitata nel suo locale. Giunti sul posto, gli agenti hanno appreso che la donna aveva portato diverse bottiglie di birra con sé, bevendole in maniera incontrollata. Quando il personale del 118 è arrivato per soccorrere il compagno della donna, lei si è messa ad agitarsi e a chiedere spiegazioni sul motivo dell’intervento. Ha anche tentato di fare scendere l’uomo dall’ambulanza con la forza.

La donna è stata allontanata con forza dai dipendenti dell’hotel, ma non ha accettato il comportamento delle persone attorno a lei, iniziando a colpire gli agenti e gli ospiti dell’albergo. Alla fine, è stata arrestata per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Il giudice le ha imposto un foglio di via obbligatorio da Rimini per due anni, essendo la donna residente fuori provincia.