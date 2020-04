Rimini. Picchia il fidanzato e lui chiama la polizia: giovane multata perché fuori dal suo domicilio

Cittadina ucraina di 28 anni residente a Bellaria è stata sanzionata per la violazione della normativa anti Covid-19: si trovava a casa di un giovane, a Forlì, senza giustificato motivo. Come la hanno pizzicata le forze dell’ordine? A chiamarle è stato proprio il fidanzato che a seguito di una lite sarebbe stato aggredito e picchiato: la ragazza, campionessa di arti marziali, l’avrebbe cinturato al collo ed all’avambraccio destro con una presa e solo attaverso un morso al polpaccio lui era riuscito a liberarsi e chiamare soccorsi. La ragazza, una volta sanzionata dalla polizia, ha lasciato il domicilio per rientrare alla sua residenza in quel di Bellaria.