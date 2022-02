Rimini. Picchiata e stuprata, l’accusato davanti al giudice: “Rapporto consenziente”

Condividi l'articolo

Secondo il suo racconto la notte del 10 marzo del 2021 non ha né picchiato né stuprato l’allora fidanzata uscita da quella stanza piena di ecchimosi e con il seno mascellare destro fratturato. È stata dedicata interamente alla difesa l’udienza di venerdì scorso del processo che vede alla sbarra con l’accusa di violenza sessuale e lesioni personali aggravate un 53enne di origini siciliane residente a Cattolica. L’uomo alle domande di giudici e Pm ha risposto che anche quella sera il loro era stato un rapporto consenziente. Ha quindi spiegato che l’accanimento contro di lui della ex è da leggere come una sorta di vendetta nei suoi confronti. Dopo di lui sul banco dei testimoni sono saliti un paio di testi citati dalla sua legale.