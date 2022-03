Rimini. Picchiato a sprangate per avere chiesto di accendere sigaretta: condannato pure lui

Due mesi di reclusione, commutati in una multa da 15mila euro ciascuno, per i proprietari bengalesi di un market di viale Regina Elena. Trentamila, invece, la somma che avrebbe dovuto pagare il cuoco egiziano picchiato per aver chiesto di poter accendere una sigaretta. Tutti i protagonisti hanno beneficiato della sospensione della pena e di fatto non pagheranno. I fatti risalgono all’estate 2018 e l’egiziano si era trovato a passare davanti ad un market della zona mare, qui si è fermato ed ha chiesto a quello che scoprirà essere uno dei due proprietari arrivati in Italia dal Bangladesh che stava fumando, se gli faceva accendere la sigaretta. In risposta era stato insultato. Ne è nata una rissa dove l’egiziano era poi stato picchiato con una spranga di ferro massacrato di botte. Alla fine tuttavia pure lui è risultato responsabile dei fatti.