RIMINI, PICCININI (M5S): “SOLIDARIETÀ AL SINDACO GNASSI PER LE MINACCE RICEVUTE” “Solidarietà al sindaco Gnassi per la lettera di minacce ricevute”: è quanto esprime Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, dopo che il primo cittadini di Rimini ha ricevuto una lettera di minacce a firma “Nuove Brigate Rosse” che si va a sommare a quella recapitata ieri anche al sindaco di Ferrara. “Chi ha il compito di amministrare le nostre città è certamente più esposto ad attirare a sé rabbia e tensioni che derivano anche dal momento particolarmente delicato che stiamo vivendo. Per questo è necessario tenere sempre alta l’attenzione, cercando di isolare gli estremisti e condannando con fermezza episodi come quello di Rimini” conclude Silvia Piccinini.