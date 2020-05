Rimini. Pil giù del 7%. E il turismo potrebbe calare del 40%

Un Pil giù quest’anno del 7% che dovrebbe poi risalire del 3,5% nel 2021. La Camera di commercio della Romagna delinea lo scenario economico previsionale più ottimistico per il territorio delle province di Forlì-Cesena e Rimini. Il territorio viene da un 2019 con una crescita dello 0,4%, ma l’inizio del 2020 lascia prevedere un calo del 6,5% per Forlì-Cesena nel 2020, con una crescita del 3,6% nel 2021; e rispettivamente del 7,7% e del 3,4% per Rimini. Per la provincia di Rimini, per il 2020 la previsione è di una diminuzione della ricchezza totale del 7,7% e anche qui tutti i settori ne risentiranno: industria manifatturiera giù del 13,7%, edilizia dell’11,3%, servizi del 6,6%; mentre l’agricoltura crescerà del 2,7%. Il valore aggiunto procapite scenderà da da 26.900 a 24.700 euro. L’export subirà un crollo dell’11,4%, il tasso di disoccupazione passerà dall’8% al 9,6%, i redditi caleranno dell’1,3% e i consumi del 6,3%. E con uno scenario peggiore il turismo è stimato in calo di oltre il 40%.