Rimini. Pioggia incessante e fiumi in piena: Rimini colpita dal maltempo

Le strade di Rimini sono state invase da una pioggia incessante, che ha portato a un aumento drastico dei fiumi e dei fiumi minacciosi che si sono trasformati in fiumi tumultuosi e torbidi. Questa situazione ha stupito molti abitanti di Rimini che non avevano mai visto tali condizioni prima d’ora. Un uomo anziano, affacciato sulla riva del fiume Marecchia lungo via Tonale, ricorda di aver assistito a uno scenario simile solo una volta, molti anni fa, quando il corso d’acqua non era ancora stato deviato verso il ponte di Tiberio.

Il parco Marecchia, che di solito conosciamo come una tranquilla zona ricreativa, è stato trasformato in un’imponente corrente fluviale. Le acque scorrevano tra i tronchi degli alberi e si gettavano nel canale fino al porto, dove hanno raggiunto quasi il livello delle banchine, spinte dal vento proveniente dal mare. Ancora più drammatica è stata la visione del fiume Marecchia che scorreva sotto il ponte della statale 16 e di viale XXIII Settembre, quasi lambendoli e riempiendo completamente il letto del fiume. Fortunatamente, nel pomeriggio, l’allarme dovuto all’innalzamento del livello dell’acqua si è attenuato leggermente grazie al cessare delle precipitazioni, che per alcune ore non hanno interessato il comune di Rimini.

Nonostante ciò, si sono verificati alcuni allagamenti locali, con acqua che ha invaso le strade e i giardini delle case e delle attività commerciali, specialmente in via Tonale e in via Coriano, dove la situazione è particolarmente critica. La polizia locale e la Protezione Civile sono in costante contatto con i residenti e sono pronti a eventuali evacuazioni notturne presso il ponte del Marano. Anche a Miramare, lungo le traverse di via Mosca, e nella zona di Vergiano, il torrente Mavone è straripato dagli argini, contribuendo ulteriormente alle difficili condizioni.

A causa dell’allerta meteo, nonostante un leggero calo delle precipitazioni nella zona di Rimini, le misure straordinarie di chiusura delle scuole di tutti i livelli e degli impianti sportivi comunali sono state prolungate anche per oggi. Le autorità locali invitano la popolazione a limitare al massimo gli spostamenti. Alcuni sottopassi sono stati chiusi già durante la mattinata, ma alcuni di essi sono stati parzialmente riaperti nel tardo pomeriggio per consentire i collegamenti di emergenza. Tuttavia, il sottopasso del parco Maria Callas è rimasto inagibile per pedoni e ciclisti.

Nonostante le condizioni avverse, fortunatamente non è stato necessario evacuare la città di Rimini. I fiumi Marecchia e Ausa sono stati costantemente monitorati e, nonostante abbiano raggiunto un livello di criticità 3 nel pomeriggio, l’acqua non non è uscito dagli argini.