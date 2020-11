Rimini. Pirata della strada inchiodato alle proprie responsabilità dalle telecamere della videosorveglianza

Nel primo pomeriggio di mercoledì, personale del Nucleo Infortunistica Stradale è intervenuto in via Tibullo, all’altezza della via Stazio, dove ha effettuato rilievi tecnico-descrittivi inerenti un sinistro con lesioni a persone, la cui dinamica è tuttora al vaglio dell’Ufficio Infortunistica.

Qui, si è appreso come una donna 80enne, residente a Bellaria Igea Marina, a bordo di un’utilitaria Fiat sia entrata in collisione con un autocarro Ford riportando lesioni personali. Dopo l’urto, il conducente dell’autocarro si è allontanato dal luogo del sinistro, omettendo di prestare assistenza alla signora coinvolta. Sulla scorta di alcune testimonianze e dell’acquisizione di una parte della sequenza alfanumerica della targa del mezzo, gli agenti hanno visionato le immagini del sistema di video sorveglianza presente nel tessuto urbano di Bellaria Igea Marina. Le telecamere poste su via Teano e via Pertini hanno consentito di ricostruire il percorso effettuato dal veicolo nelle fasi antecedenti e successive al sinistro. Di qui, si è risaliti alla proprietà del mezzo e al suo conducente: un 38enne residente nel cesenate, che è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di Fuga ed Omissione di occorso ai feriti.

Epilogo anche per le indagini svolte dall’Ufficio Infortunistica Stradale del nostro Comando in relazione a un altro sinistro, occorso a inizio settimana, contraddistinto dall’omissione di soccorso da parte di una delle persone coinvolte. Nella circostanza, un 42enne residente in un comune del riminese, mentre percorreva la via Ravenna all’altezza di Igea Marina, si è scontrato lateralmente in fase di incrocio con un altro veicolo, procurando lesioni personali al conducente di quest’ultimo. Sinistro a seguito del quale l’uomo si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Anche in questo caso, immediato l’avvio delle indagini da parte del Comando di Polizia Locale: chiuse in tempi brevi, con l’identificazione dell’autore del reato avvenuta anche grazie a dichiarazioni testimoniali e comparazione dei dati alfanumerici delle targhe. L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per Fuga ed Omissione di Soccorso alle persone ferite.