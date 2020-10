Rimini. “PIRATI” ERBA VITA JUNIOR RIMINI SERIE B PRONTI PER LA TRASFERTA DALLE PANTERE BASEBALL POTENZA PICENA

“PIRATI” ERBA VITA JUNIOR RIMINI SERIE B PRONTI PER LA TRASFERTA DALLE PANTERE BASEBALL POTENZA PICENA

Allenamento di rifinitura in serata prima dell’ultimo weekend per questa stagione 2020 allo stadio dei “Pirati” per l’Erba Vita Junior Rimini Serie B.

Domenica la squadra di Zucconi Gilberto sarà in trasferta per gli ultimi due incontri presso lo stadio del Baseball “Augusto Carestia” delle “Pantere” Baseball Potenza Picena.

Questi due incontri, a causa dell’avanzato periodo stagionale sono state anticipate e si svolgeranno con il seguente orario:

Gara 1 domenica 04.10.2020 ore 10,30

Gara 2 domenica 04.10.2020 ore 15,00

Si ricorda che chi non potesse essere presente, al doppio incontro, entrambe le gare grazie alla società A.S.D. Junior Rimini Baseball Softball ed alla collaborazione con “ICARO SPORT” saranno trasmesse in diretta sulla pagina Facebook di Icaro Sport al seguente indirizzo https://www.facebook.com/calcio.basket/

Le trasmissioni in diretta saranno rese possibili anche grazie alla collaborazione con le “Pantere” Baseball Potenza Picena che hanno dato l’assenso all’evento.

Le dirette delle partite saranno commentate dai nostri consiglieri Massimiliano Gabrielli e Mauro Ruggeri, in quella che vuole essere una bella giornata di baseball.

La squadra di Gilberto Zucconi è chiamata e compiere questi ultimi due sforzi che potrebbero regalare la realizzazione di un sogno a tutta la squadra ed allo Junior Rimini Baseball per raggiungere l’obiettivo di inizio stagione!

In bocca al lupo PIRATI realizzate i vostri sogni!!!!